С илен пожар избухна днес в склад със санитарни материали и пластмасови изделия в Букурещ, съобщават телевизия Диджи 24 и сайтът Зиаре.

Десетки пожарникари се борят с пламъците, а властите изпратиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert до жителите в района.

"Пожарът гори в складови помещения с площ около 800 квадратни метра. Горят санитарни материали, пластмасови елементи и други запалими материали", уточни Инспекторатът за извънредни ситуации Букурещ-Илфов.

"За защита на пожарникарите се използват роботи за гасене, като се има предвид опасността от срутване на конструктивните елементи от структурата на сградата, както и на съхраняваните на стелажи продукти", посочи още инспекторатът, цитиран от Аджерпрес.

На въпрос дали отделящият се дим е опасен, ръководителят на Департамента за извънредни ситуация заяви, че се правят измервания и засега няма данни за токсичност, но посъветва хората в района да държат прозорците си затворени.

Здравният министър Александру Рогобете също публикува съобщение във Фейсбук, в което препоръча на хората да избягват засегната зона, а на живущите в близост - да затворят прозорците и вентилационните системи, за да намалят риска от интоксикация с дим.

Източник: БТА