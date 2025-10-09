О ксфорд все още е най-добрият университет в света въпреки най-лошото представяне от десетилетие насам от Обединеното кралство като цяло, според нова класация.

Тазгодишните таблици на лигата на Times Higher Education (THE) установиха, че докато британският университет все още е водещи в света, има „ясни предупредителни признаци за спад в Обединеното кралство“.

Новата класация, която оцени повече от 1 900 институции в 100 страни, показва разнопосочни тенденции: бързото изкачване в Азия е в застой за първи път от повече от десетилетие, Съединените щати са изправени пред постоянен спад в представянето, а Обединеното кралство продължава да закрепва най-високото ниво.

В Азия, водещи университети , Tsinghua University (12th), Пекински университет (13-ти) и Националния университет на Сингапур (17-ти), всички са заемали позициите си без подобрение. Присъствието на Китай в топ 200 остава непроменено в 13 институции. Експертите казват, че ограниченията на политиката и ограничената академична свобода забавят по-нататъшния напредък.

Раджика Бхандари, директор на Rajika Bhandari Advisors, казва пред THE: „За да се движат по-високо, те се нуждаят от повече автономия, по-силна подкрепа за фундаментални изследвания и по-малко ограничения на академичната свобода“.

Съединените щати, макар и все още да са дом на седем от 10-те най-големи университета, показват признаци на напрежение. Университетът в Принстън се изкачи до съвместна трета позиция, най-добрият му ранг, докато Харвардският университет се понижи до съвместна пета, което е най-ниското му ниво от шест години. Анализатори предупреждават, че скорошните съкращения на финансирането и натискът върху политиката могат да задълбочат спада.