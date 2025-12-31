Н а 35-годишна възраст почина Татяна Шлосберг - внучка на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди, съобщи семейството ѝ, писа bgonair.bg.

"Нашата красива Татяна почина тази сутрин. Тя ще живее завинаги в сърцата ни", се казва в краткото съобщение.

Тя беше дъщеря на художника Едуин Шлосберг и дипломата Каролайн Кенеди – най-голямото дете на Джон Ф. Кенеди.

През ноември Шлосберг разбира, че страда от остра миелоидна левкемия с рядка мутация, известна като инверсия 3. Диагнозата е поставена на 25 май 2024 г., в същия ден, в който тя ражда второто си дете, след като нейният лекар установява необичайно висок брой бели кръвни клетки и назначава допълнителни изследвания.

След пет седмици лечение в болница в Ню Йорк тя продължава химиотерапията си у дома, а по-късно ѝ е извършена трансплантация на костен мозък.

Татяна Шлосберг беше опитна и уважавана журналистка. Работила е за "Ню Йорк Таймс", "Вашингтон Поуст" и "Атлантик".