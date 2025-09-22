Е С подготвя мащабен проект за изграждане на „стена“ срещу дронове, която ще обхване държавите по източната граница на блока. В инициативата ще участват България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша и Румъния, потвърдиха от Европейската комисия.

Правителствени представители на тези страни ще проведат онлайн разговор в петък с ЕК, като към дискусията ще се присъединят и украински представители. Според говорителя на институцията, срещата ще бъде политическа и ще уточни параметрите на бъдещата отбранителна система.

Идеята идва на фона на зачестилите руски провокации и атаки с безпилотни летателни апарати и необходимостта ЕС да подсили сигурността си по източния фланг.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец. Нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят. Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

