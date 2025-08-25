С илно земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано вечерта край град Съндъргъ, окръг Балъкесир, Западна Турция. Трусът е усетен и в големите градове Измир, Бурса и Истанбул, около 21:58 ч. местно време.

Според турската Агенция за управление при бедствия (АФАД) епицентърът е бил в Съндъргъ, а огнището – на дълбочина 7 км. Към момента няма информация за пострадали или разрушения.

Това е поредният трус в района, след силното земетресение на 10 август с магнитуд 6,1, което отне живота на двама души и нанесе сериозни щети на над 500 жилища. Жителите остават нащрек, докато спомените от август още преследват града.