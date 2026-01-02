И стински дипломатически гръм избухна около последната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския лидер Володимир Зеленски, проведена на 28 декември във Флорида. Според разкрития на „Вашингтон поуст“, цитиращ високопоставен дипломат, Тръмп е демонстрирал „грубо, обидно и дори жестоко“ поведение, както и „пълна и абсолютна невежественост“ по отношение на войната в Украйна.

По думите на източника, украинската делегация е била видимо притисната и е правила всичко, което Вашингтон изисква, но на съвместната пресконференция Зеленски чул нещо, което „ги е наранило най-много“ – думите на Тръмп, че „Русия иска Украйна да успее“.

Американският президент дори стигнал по-далеч, заявявайки, че Москва щяла да помогне за възстановяването на Украйна и че Владимир Путин бил „много щедър“, включително с доставки на енергия и електроенергия на ниски цени.

Скандалните разкрития не спират дотук. Оказва се, че преди и след срещата със Зеленски, Тръмп е провел два телефонни разговора с руския президент Владимир Путин. По време на втория Путин информирал американския си колега за предполагаем украински опит за атака с дронове срещу негова резиденция в Новгородска област.

Тръмп първоначално коментирал, че подобни действия от страна на Киев биха били „много лоши“, но по-късно обърнал тона, като споделил в Truth Social публикация на „Ню Йорк пост“, критикуваща Русия. Според източник на „Ройтерс“, обратът настъпил след разговор на Тръмп с директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

Междувременно „Уолстрийт джърнъл“ твърди, че американското разузнаване не е открило доказателства за атака срещу резиденцията на Путин, а Украйна категорично отрича да е планирала подобен удар.