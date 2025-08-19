А лбанските власти са спасили 14 туристи, блокирани вчера в каньона на Лангарица в Национален парк „Елата на Хотова-Дангъли“ (Bredhi i Hotovës-Dangëlli) заради покачването на нивото на реката.

Спасените са от Германия и Франция.

В акцията са се включили полицаи и пожарникари.

„Общо 14 чуждестранни туристи от Германия и Франция са били блокирани в каньона на Лангарица заради покачването на нивото на реката в следствие на обилните валежи в района. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени полицейски служители, както и такива от пожарната и гражданска защита, които са провели спасителна операция“, информират от албанската полиция, като посочват, че спасените туристи са в добро здравословно състояние.

Източник: БТА