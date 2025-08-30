А мериканският апелативен съд нанесе тежък удар по митническата политика на Доналд Тръмп. В решение със 7 на 4 гласа съдиите обявиха, че наложените от бившия президент „реципрочни“ тарифи върху стоки от десетки страни са незаконни.

Съдът категорично заяви: тарифите са изцяло правомощие на Конгреса, а не на Белия дом. Според 127-страничното решение законът, на който се позова Тръмп – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – изобщо не споменава мита и не дава на президента „неограничена власт“ да ги налага.

Решението засяга митата върху Китай, Мексико и Канада, както и глобалната 10% такса, която Тръмп въведе през април, наричайки датата „ден на освобождението от нечестните търговски практики“.

Белият дом предупреди за катастрофални последици – адвокати на администрацията дори заявиха, че отмяната на митата може да доведе до „финансов срив в стил 1929 г.“.

Тръмп избухна в Truth Social:

„Ако това решение остане, то буквално ще унищожи САЩ. Без митата ще станем слаби и финансово уязвими!“

Сега съдебната битка почти сигурно отива във Върховния съд – където шестима от деветимата съдии са назначени от републиканци, трима от тях лично от Тръмп. Делото може да се превърне в тест за границите на президентската власт: дали митническата политика е законно президентско оръжие или поредно надхвърляне на правомощия?

Докато решението не влезе в сила на 14 октомври, съдбата на митата остава висяща. Сблъсъкът между Белия дом и Конгреса – а скоро и Върховния съд – тепърва предстои.