П етима души са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ, съобщи в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

"Към момента четирима от ранените при удара на врага са получили медицинска помощ. Трима са хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болница", уточни той. По думите на Кличко в югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз. В северната част на столицата отломки от дронове са паднали във вилна зона, а в североизточната част на града има отломки на открит терен.

A power plant was hit in Kiev pic.twitter.com/9HTqJVuIWb — Zlatti71 (@Zlatti_71) December 27, 2025

Кметът допълни, че всички аварийни и спасителни служби работят на място, предава БТА.

По време на атаката, Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в "Екс".

Един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област, който по време на атаката е шофирал и е бил хоспитализиран в местна болница.

Kiev going dark after Russian missile strikes. pic.twitter.com/XaMIAYev9s — Russians With Attitude (@RWApodcast) December 27, 2025

На този фон Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски утре в Палм Бийч, щата Флорида. Двустранната среща е насрочена за 15:00 ч. (22:00 българско време) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйнал

Засега не е ясно дали ще има каквито и да било преговори с Русия, като Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.