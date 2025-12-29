П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е провел „положителен“ телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, съобщи Белият дом, ден след като републиканецът се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски във Флорида.

„Президентът Тръмп приключи положителен разговор с президента Путин по темата за Украйна“, написа прессекретарят Каролайн Левит в социалната мрежа X. Тръмп и Путин са разговаряли и преди срещата на американския президент със Зеленски на 28 декември.

Изявлението на Левит дойде малко след като Москва обвини Киев, че е изпратил дронове към резиденцията на Путин, и обяви, че ще „преразгледа“ позицията си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.