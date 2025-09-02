А мериканският президент Доналд Тръмп заяви в радио интервю, че е „много разочарован“ от руския си колега Владимир Путин, заради провала в постигането на мирно споразумение по въпроса за Украйна след срещата им в Аляска, пише NOVA.

Много съм разочарован от президента Путин, мога да го кажа ясно“, отговори Тръмп на въпроса дали се чувства предаден от реакцията на руския лидер. „Имахме страхотни отношения, но съм много разочарован“, каза той пред журналисти.

Американският държавен глава не уточни какви последици, ако изобщо има такива, може да последват за Русия, макар наскоро да постави двуседмичен срок за постигане на мирно споразумение, който изтича по-късно тази седмица.

Той допълни още, че не е обезпокоен от възможен съюз между Русия и Китай, въпреки че Путин се срещна в Пекин с китайския лидер Си Дзинпин преди голям военен парад.

„Изобщо не съм притеснен, не. Имаме най-силната армия в света и те никога не биха го използвали срещу нас. Повярвайте ми, това би било най-лошото нещо, което някога могат да направят“, заяви президентът Тръмп.

Не закъсняха и коментарите в мрежата: "Тръмп осъзнава, че Путин го направи на глупак за пореден път. Тръмп дори постла червен килим за Путин. Путин е сринал рейтинга на одобрение на Тръмп сред умерените американци и напълно е унищожил направеното до тук. Всички се опитахме да предупредим Тръмп."