П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е твърде рано да се предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна. По време на пресконференция с Володимир Зеленски в Белия дом той изрази надежда, че мирът с Русия може да бъде постигнат, преди да се стигне до подобна стъпка.

„Надявам се, че няма да се наложи да ги използват. Надявам се да успеем да сложим край на войната, без изобщо да мислим за „Томахоук“, каза Тръмп пред журналисти, седнал срещу Зеленски в заседателната зала на Белия дом.

Американският президент коментира и планираната си среща с руския лидер Владимир Путин, която ще се проведе в Унгария. В началото на изявлението си той похвали министър-председателя на страната Виктор Орбан, определяйки го като „много добър лидер“ и подчерта, че „Унгария е сигурна държава, която се справя отлично и няма много от проблемите, с които се сблъскват други страни“. На въпрос дали на срещата ще присъства и Зеленски, Тръмп отговори, че това „още не е решено“ и припомни, че украинският и руският лидери са в „лоши отношения“.

„Искаме да направим срещата удобна за всички. Възможно е да бъде във формат тройка, но също така може да се проведе и разделено“, добави той.

Зеленски благодари на домакините си и поздрави американския си колега за постигнатото споразумение за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че с вашата помощ можем да сложим край на тази война“, заяви той и подчерта, че Русия не постига значителни успехи на бойното поле. Украинският президент съобщи, че е провел срещи с представители на американски енергийни компании, които са готови да инвестират в Украйна след края на конфликта. Преди началото на съвместната пресконференция Тръмп похвали „много стилното сако“ на Зеленски.

Американският президент обяви, че по време на разговорите ще бъдат обсъдени и нови възможности, които биха позволили на Украйна да нанася удари по-дълбоко в руска територия. „Ще говорим за това. Това е нещо, което ще обсъдим. Прав сте — това е ескалация, но ще говорим по темата“, каза той. Макар да не спомена конкретно въпроса за ракетите „Томахоук“, се очаква именно тези американски ракети с голям обсег да бъдат сред основните теми на разговор.

Работният обяд между двамата лидери започна с анонса на Тръмп, че ще обсъдят телефонния му разговор от 16 октомври с Владимир Путин. „За мен е чест да бъда с един много силен лидер, човек, който е преживял много и когото познавам добре. Разбираме се наистина отлично“, каза той.

„Както знаете, вчера имахме важен разговор с президента Путин и ще говорим за него“, добави американският президент. Той похвали Зеленски, като отбеляза, че украинският президент е „преживял много“ по време на войната, а Съединените щати „са преминали през това заедно с него“.

„Мина много време и мисля, че постигаме значителен напредък. Днес ще обсъдим това“, посочи Тръмп.