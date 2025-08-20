Б елият дом вече има собствен TikTok акаунт – и да, първото видео е с Доналд Тръмп, който уверено заявява: „Аз съм вашият глас“. Само час след публикуването профилът събра близо 4500 последователи – далеч от 15-те милиона на личния профил на президента, но все пак сигнал, че администрацията влиза в мрежата с амбиции.

Тръмп отдавна обожава платформата, която му помогна да спечели младите избиратели, но в Конгреса се тревожат: дали TikTok не предава данни на Пекин? САЩ вече приеха закон, който нарежда приложението да бъде продадено на американски инвеститори, но президентът три пъти удължи крайния срок – последно до 17 септември.

Докато Белият дом обещава да „разкаже за историческите успехи на Тръмп чрез всички възможни платформи“, критиците настояват, че администрацията играе опасна игра – между лайковете и националната сигурност.