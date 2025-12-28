У крайна временно парализира въздушния трафик в руската столицата.

Причината - атаки с дронове срещу Москва, които наложиха отмяната на стотици полети преди началото на коледно-новогодишните празници в страната, предаде ДПА, позовавайки се на руските власти.

Летищата Шереметиево и Внуково бяха затворени за приземявания и за излитания в продължение на часове, каза говорител на авиационните власти. Руската държавна новинарска агенция РИА Новости съобщи, че повече от 300 полета са били отменени или се движат със закъснение и около 70 самолета са били отклонени към други летища.

Другите две московски летища, Домодедово и Жуковски, не бяха засегнати.

Кметът на Москва Сергей Собянин по-рано съобщи, че са били прехванати необичайно голям брой украински дронове – около 30. Руското министерство на отбраната каза, че общо 273 дрона са били свалени над цялата страна.

Ведомството не предостави информация за евентуални щети, което е обичайна практика.

Очаква се графиците на полетите да се нормализират по-късно днес.

