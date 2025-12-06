З ащитният саркофаг на атомната електроцентрала в Чернобил в Украйна, построен с цел да задържи радиоактивния материал след катастрофата през 1986 г., вече не може да изпълнява основната си функция за безопасност.

Причината - повреда, причинена от дрон.

Това съобщи ядрената агенция на ООН, като Украйна приписва удара на Русия, предаде Ройтерс.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че при инспекция миналата седмица на стоманената защитна конструкция, завършена през 2019 г., е установено, че ударите на дрона през февруари, три години след началото на конфликта на Русия в Украйна, са увредили саркофага.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви в изявление, че инспекцията "потвърди, че (защитната конструкция) е загубила основните си функции за безопасност, включително способността за ограничаване, но също така установи, че няма трайни повреди на носещите конструкции или системите за мониторинг".

Гроси заяви, че ремонтите вече са извършени, "но цялостното възстановяване остава от съществено значение, за да се предотврати по-нататъшно влошаване и да се гарантира дългосрочна ядрена безопасност".

Украинските власти заявиха, че дронът е руски.

Москва отрече да е атакувала централата.

Радиационните нива остават нормални и стабилни и няма съобщения за изтичане на радиация, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА