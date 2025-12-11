А рестуваха бившия боливийски президент Луис Арсе.

Причината - обвинения в корупция, предаде ДПА.

Това се случва само месец след като сдаде властта.

Новината за задържането му бе съобщена от вицепрезидента Едманд Лара.

"Тези, които са крали от тази страна, ще върнат всичко и ще отговарят пред съда“, каза Лара във видеообръщение.

Според информации в медиите арестът е свързан с обвинения за присвояване на средства от Фонда за коренното население в периода 2006–2014 г. По това време Арсе бе министър на икономиката в лявото правителство на президента Ево Моралес.

По данни от прокуратурата, която е поискала задържането на бившия държавен глава, и според заповедта за арест, публикувана от местни медии, обвиненията включват неизпълнение на служебни задължения и икономически престъпления, свързани с управлението на фонда.

Източник: БТА