О билните дъждове и намалената видимост предизвикаха снощи сериозни затруднения за транспорта на гръцките острови Закинтос и Кефалония, съобщи телевизия Скай.

Полицията е помогнала на 12 души, които вечерта са били блокирани на пътя Закинтос – Аликес, който е бил наводнен от водите.

Проблем е имало и на летището в Закинтос, което е довело до отмяната на около 20 полета.

Отменени полети е имало и на летището на Кефалония. Поне 4 самолета не са успели да пристигнат, а заминаващите полети са били спрени и десетки пътници са останали блокирани на летището.

Източник: БТА