У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп този уикенд.

„През уикенда, мисля, че в неделя (28 декември), във Флорида, ще имаме среща с президента Тръмп“, посочи Зеленски.

Последният кръг от преговорите между САЩ и Украйна доведе до изготвянето на 20-точен план за прекратяване на войната, който беше изпратен в Москва.

„Ще обсъдим тези документи, гаранциите за сигурност. Що се отнася до чувствителните въпроси, ще обсъдим Донбас и атомната електроцентрала в Запорожие, а също така със сигурност ще обсъдим и други въпроси“, добави украинският лидер.

Зеленски сподели тази седмица, че все още има разногласия между Киев и Вашингтон по двата въпроса.

Въпреки това, Украйна спечели някои отстъпки в последния план, който ще замрази фронтовата линия и ще премахне изискването Киев да се откаже законно от кандидатурата си за членство в НАТО, уточни той.

Украинският лидер също така посочи, че планът отваря пътя за евентуално изтегляне на войските му от източната част на Донецка област и създаване на демилитаризирана зона – позиции, които Киев досега не е бил склонен да приеме.

Кремъл съобщи, че съветникът по външна политика Юрий Ушаков е провел телефонен разговор с американски официални лица, за да обсъдят преговорите. Кремъл не даде подробности и не посочи позицията си по последния план.

Източник: БГНЕС