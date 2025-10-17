У краинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом. Той се надява да получи одобрение от САЩ да му бъдат продадени далекобойни крилати ракети „Томахок“, които биха позволили на Украйна да действа по настъпателно при отблъскването на руската инвазия, предаде ДПА.

Зеленски се надява също инерцията, набрана със споразумението за прекратяване на огъня между палестинската групировка „Хамас“ и Израел във войната в Газа, да даде нов тласък на преговорите за прекратяване на руската война в Украйна, предаде БТА.

„Очакваме, че инерцията за ограничаване на терора и войната, която успя в Близкия изток, ще помогне за слагане край на войната на Русия срещу Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Путин със сигурност не е по-смел от „Хамас“ или който и да е друг терорист. Езикът на силата и справедливостта неизбежно ще проработи и срещу Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахок“, допълни той.

Все още не е ясно дали Зеленски ще получи такива ракети за Украйна. Ден преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че иска да се срещне с руския президент в Будапеща „може би през следващите две седмици“. Все още не е ясно дали Украйна ще има някаква роля на срещата на високо равнище в унгарската столица.