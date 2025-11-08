Т рима души загинаха, а големи енергийни съоръжения в три украински области бяха повредени при мащабна руска атака с дронове и ракети през изминалата нощ, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала Украйна с 450 дрона и 45 ракети.

Има и 12 ранени в град Днепър, пострадали при удар с дрон по жилищна сграда.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко съобщи за повреди на енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област.

Зеленски настоя съюзниците на Киев да засилят натиска чрез още санкции срещу руската енергетика.

"За всеки руски удар по нашата енергийна инфраструктура, който вреди на мирни граждани точно преди зимата, трябва да се отговори със санкции, насочени срещу цялата руска енергетика, без изключения", посочи украинският президент в своя канал в приложението "Телеграм".

Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло "масивен удар с високоточни въздушни оръжия с голям обсег, както и с оръжия с наземно и с морско базиране" по съоръжения за производство на оръжия и енергия в отговор на украинските удари по Русия.

Москва заяви също, че руските сили продължават да напредват в ожесточените битки около ключовите градове Покровск и Купянск, както и че са превзели малко село в Източна Украйна.

Украйна регулярно изстрелва свои дронове, с които атакува петролни съоръжения в Русия. По този начин Киев се опитва да ограничи възможностите на Русия да финансира продължаването на войната на фона на провалите в дипломатическите усилия за спирането ѝ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили 406 руски дрона и 9 ракети, докато 26 руски ракети и 52 дрона са поразили 25 обекта.

Източник: БТА