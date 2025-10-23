В Брюксел лидерите на Европейския съюз ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски по време на ключова среща на върха. Основните теми ще бъдат войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток, както и въпроси, свързани със сигурността, отбраната, конкурентоспособността и околната среда.

Най-голямото предизвикателство пред евросъюза остава как да бъдат използвани замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Анализатори подчертават, че страната трябва да участва във всички бъдещи преговори, а заплахата от Русия е реална не само за Киев, но и за цяла Европа.

„Украйна трябва да участва много активно във всякакви стъпки към прекратяване на огъня или постигане на някаква форма на споразумение. Но, разбира се, в процеса трябва да бъде ангажирана и по-широката европейска общност. Европа ясно показва силна подкрепа за Украйна. Заплахата за сигурността, която Русия представлява, не е насочена само към Киев, а към цяла Европа. Така че това е европейски въпрос“, обясни Фабиан Цулег, анализатор от Европейския политически център.