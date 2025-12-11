З еметресение удари съседите!

Трусът е с магнитуд от 4,9 по скалата на Рихтер.

Епицентърът е бил в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция).

Справка на страницата на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) сочи, че трусът е регистриран в 10:06 ч. местно време.

Валията на Балъкесир Исмаил Устаоглу съобщи в профила си в социалните мрежи, че към този момент няма данни за пострадали хора и сгради.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая изрази съпричастност с всички засегнати от земетресението и увери, че всички екипи са на терен.

Източник: БТА