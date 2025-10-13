Н ай-малко двама души трагично загубиха живота си, след като самолет се превърна в огнено кълбо и се разби в няколко камиона на магистрала.

Ужасяващи кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромен облак дим, издигащ се от мястото на катастрофата, докато службите за спешна помощ се втурват към мястото на инцидента във Форт Уърт, Тексас.

Самоличността на загиналите все още не е разкрита. Властите все още разследват потенциалната причина за този опустошителен инцидент. Шофьорите бяха призовани да избягват района, докато властите овладяват ситуацията. Снимки от мястото на инцидента показват, че коли на спешна помощ блокират главния път.

Самолетът е идентифициран като Beechcraft King Air C90, но остава неясно колко пътници е имало на борда, когато се е разбил.

