Н ай-малко двама души трагично загубиха живота си, след като самолет се превърна в огнено кълбо и се разби в няколко камиона на магистрала.

Ужасяващи кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромен облак дим, издигащ се от мястото на катастрофата, докато службите за спешна помощ се втурват към мястото на инцидента във Форт Уърт, Тексас.

A Socata TBM-700 crashed onto Route 195 in Dartmouth, Massachusetts Monday morning. Two people were killed, according to authorities. Both sides of the highway are closed.



A Socata TBM-700 crashed onto Route 195 in Dartmouth, Massachusetts Monday morning. Two people were killed, according to authorities. Both sides of the highway are closed. The fixed-wing plane went down on the grassy median around 8:15 a.m. and burst into flames, according to…

Самоличността на загиналите все още не е разкрита. Властите все още разследват потенциалната причина за този опустошителен инцидент. Шофьорите бяха призовани да избягват района, докато властите овладяват ситуацията. Снимки от мястото на инцидента показват, че коли на спешна помощ блокират главния път.

Самолетът е идентифициран като Beechcraft King Air C90, но остава неясно колко пътници е имало на борда, когато се е разбил.