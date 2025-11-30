- Г-н Станоев, първото късно шоу на сцена у нас ще се състои на 14 декември в Joy Station, а негов водещ ще бъдете вие. Разкажете ни какво представлява „Голям праз“ и защо всъщност избрахте това име?

- Това ще е истинско лейт-найт (късно) шоу – такова, каквото сме виждали по телевизията, но на живо, на клубна сцена. Тоест всичко, което се случва, ще се случва тук и сега, пред хората, които са дошли в клуба – без филтър, без цензура и без монтаж. Ще има възможност да се гледа и от наши сънародници в чужбина или хора, които не са в София, защото ще го стриймваме през платформата за културно съдържание 7Arts.

Действаме по стандарт, но нестандартно, защото поднасянето на съдържанието и подредбата ще са извън стандарта на „телевизора“. Имаме си водещ – аз, ководещ – DJ Cass, интересни гости и ярки колеги актьори – Милена Маркова-Маца, Цветомир Иванов-Цецо от „Семейни войни“, Асен Кукушев и Кръстю Лафазанов. Това са нашите гост звезди със специално създадени нови персонажи за тях.

Заедно с креативния вулкан Теньо Гогов творим без спирачки, въпреки че понякога имаме нужда от тях, но затова има млади хора в екипа, които да ни озаптяват. А ако трябва да обобщя с две думи – това ще е истинско шоу, такова, каквото заслужава българският зрител, любител на сценичния ентъртейнмънт.

- Готова ли е България за истински нефилтриран хумор?

- Винаги. Както виждаме, успехът на подкастите се дължи именно на това, че там нещата се предполага, че са в чиста форма и няма кой знае каква редакторска намеса. Колкото и смело да изглежда, ние искаме да дадем правото на зрителя да вкуси най-сладкото от живия момент. Да, и в театъра нещата се случват тук и сега, но там има драматургия и „четвърта стена“. И в нашето шоу има сценарий, разбира се, но то е на живо пред публиката в клуба и нямаме преградата „четвърта стена“, което ще провокира неподправения ентъртейнмънт от живия момент и най-финото и сладкото – импровизацията.

- Коледният дух вече започва ли да ви завладява с оглед тематиката на първия „Голям праз“?

- Разбира се, ние сме от страната на работливите елфи и творим най-якия подарък за свежарите, които ще дойдат на 14.12.2025 в Joy Station.

- Публиката ще види популярни лица от тв ефира. Как приеха те идеята за късно вечерно шоу, но в клуб?

- Повечето са свикнали от мен да чуват такива щури идеи и не им трябваше много време за размисъл, което само показва колко големи актьори и човеци са. В интерес на истината направихме и няколко видеопокани, които споделяме из социалките на „Голям праз“.

- Кой ще бъде първият специален гост на шоуто?

- Първият голям гост е наистина голям – буквално и преносно – и това е Владо Николов. Колкото и клиширано да звучи, за мен наистина е голяма чест, че той се съгласи абсолютно безрезервно да бъде мой гост. Няма нужда да ви засипвам със суперлативи за него – всички знаем кой е той, какво е направил и какво продължава да прави. А дали има още какво да ни каже, ще разберете по време на шоуто.

- Стартът на „Голям праз“ е в София, но това е само началото на проекта, защото ви предстои и национално турне. Кои градове мислите да посетите?

- Във всяко населено място, което пожелае да ни покани. Засега сме предвидили Варна, Бургас, Пловдив и моя си Видин, разбира се.

- В някои от тях сте били, може би във всичките. Различен ли е хуморът във всеки град и доколко ще импровизирате на сцената?

- Хуморът може да бъде различен, но реакциите – също. Със сигурност ще имаме локални теми, които да обсъдим, и ще се радваме, ако можем да дадем сцена на местни артисти, за да ни зарадват на нея.

- Кога се запалихте вие самият по стендъп комедията?

- Още докато бях в „Шоуто на Слави“ в периода 2005-2009 подгрявах публиката преди записите, което си беше чиста форма стендъп комедия, но тогава не осъзнавах, че вървя в тази посока, защото по онова време тя не беше толкова популярна в България. Сега съм изключително щастлив, че вече има утвърдени стендъп комедианти – някои с изграден собствен стил, други, които още търсят себе си. Има различни крюта (отбори), различни стилове, има си ексклузивен комеди клуб, а най-интересното е, че дори в различията си всички създават хайп около това сценично изкуство и го превръщат в поп култура, което е велико!

- Какви теми са ви най-интересни за хумор? Разкажете ни някоя смешна случка.

- Нямам любима тема. По-скоро зрителите се кефят повече на някои неща като битовизмите и селебрити преживяванията. Ще ви разкажа, като се видим. Тук ще ми е трудно да ви опиша, защото силата ми е на живо.

- Кое е най-смешното нещо, което сте чували за себе си?

- Честно казано не помня. Всичко си е смешно.

- Самоиронията част ли е от вашия живот?

- Основна.

- С какво не бихте се пошегували?

- С трагедията на някого.

- Кога актьорството дойде във вашия живот?

- Неофициално – в ранна детска възраст, докато крадях микрофона на певците в ресторанта на дядо Станой. Официално – след като завърших актьорското си образование.

- Ако не бяхте актьор, какъв щяхте да бъдете?

- Всякакъв, защото като актьор от породата „сам съм си рекърдс“ съм бил всякакъв.

- Какво пожелавате на читателите на „Телеграф“?

- Да сте здрави и щастливи и се радвайте на повече изживявания на живо, подарявайте повече моменти и радост.

Това е той:

Роден е в София през 1981 г., но по-голямата част от детството си прекарва във Видин

През 2001 г. се мести в Благоевград, където играе в Драматичния театър „Никола Вапцаров“ и завършва актьорското си образование

Победител във формата на „Шоуто на Слави“ „Народен артист“

Участва в редица БГ филми като „Опасни шматки“, Love.net, „Летовници“, „Още една мечта“ и др.

Има роли и в холивудските продукции „Хелбой“, „Непобедимите 3“, „Код Червено“, „Конан Варварина“, „Бодигард на убиеца“ и др.

Екатерина Томова