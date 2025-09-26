Мениджърът на таланти Тянко Стоилов приключи участието си в приключенското риалити “Игри на волята” след загуба в елиминационния двубой тази вечер. В тройния сблъсък триумфира бизнесменът Ивайло, а второ място зае бизнесдамата Александра, която елиминира своя бивш съюзник Тянко моменти преди да успее да завърши.

Елиминационната битка противопостави тримата съплеменници в изпитание на силата, духа и издръжливостта. След Съвета на осъдените вчера, късметът отреди на Тянко забавен старт, а на Александра допълнително препятствие по трасето.

Техният съперник Ивайло успя да се възползва максимално от ситуацията и постигна убедителна победа, която му донесе награда от 100 златни гроша.

Ивайло

Второто място донесе на Александра спасение и 50 златни гроша.

Тянко

Още една елиминация беляза напрегнатата вечер в Дивия север. Изгнаниците от Блатото се събраха край огъня, където отново ги очакваше водещата Ралица Паскалева. Там те единодушно избраха да елиминират бившия член на Завоевателите Йордан, в чието лице виждат заплаха за бъдещето си в играта.

Йордан

Отпадналите от надпреварата Тянко и Йордан са следващите гости в подкаста “След Игрите”, където разказват за коалициите, предателствата и преживяванията си в екстремното предаване. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на Арената ще излязат нови трима жадни за победа воини с една цел - влизане във Войната на племената. Гледайте “Игри на волята” в събота, 27 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

