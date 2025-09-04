А нелия Луцинова, Аня Пенчева, Весела Бабинова и Екатерина Лазаревска са четирите актриси в първата за новия сезон премиера на Artvent.

Комедията „Код Жълто“ е написана от сценариста и драматург Теодора Маркова, под режисурата на Яна Титова. Ще бъде играна за първи път пред публиката в София на 2 октомври.

Ники (Екатерина Лазаревска), млад архитект на прага на първия си голям професионален успех, се оказва въвлечена в заплетени обвързаности със своята съседка Ема (Весела Бабинова), съпругата на шефа ѝ Адриана (Анелия Луцинова) и чистачката Благовеста (Аня Пенчева). В центъра е мъж, заради когото четири напълно различни една от друга жени, въоръжени с бутилка уиски и пароструйка, се впускат в една изпълнена с комични ситуации нощ. Подвластни на феминисткия си бунт, те организират забавно-хаотичен план за отмъщение. Въпросът е може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти. Планът на дамския квартет е да унищожи патриархата, да разкрие корупция, да спаси проект и да направят всичко това, без нито една от тях да развали прическата си.

„Код Жълто“ е смешна и неловка история за това как дори с най-добрите намерения, опитът да се борим със системата често завършва с парадоксална ситуация: четири жени, които чистят. Защото, както мъдро отбелязва Благовеста: „От тази революция малко ми се повръща”, казва режисьорът Яна Титова.

Сценографията и костюмите са на Огняна Серафимова.

След премиерата в София, „Код Жълто“ гостува в Бургас – на 11 октомври, и в Пловдив – на 18 октомври.

*Източник: БТА