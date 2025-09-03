К раля на фолка – Азис, омъжи сестра си Матилда.

Певецът се беше нагласил съвсем непретенциозно и се появи на церемонията по маркови маратонки, черна тениска и дънкови панталонки.

Церемония

Сестра му бе в красива рокля до земята, плисирана, но също изключително скромна във визията си на младоженка. Матилда показа, че естествената красота и истинската любов нямат нужда от много помпозност и фойерверки.

За щастливото събитие се похвали самият Азис с няколко фотоса в личните си профили в социалните мрежи. Над кадрите написа: „Омъжихме сестрата! Много ми е красива! Зетят става. Българче. Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Обичам ви.“. Зетя на певеца обаче не го виждаме по снимките. Азис направи и едно неочаквано, но трогателно желание към младото семейство – да кръстят първото си момче Азисчо. Не е ясно дали булката вече е в очакване на рожба или е в бъдещите планове на младото семейство, но е сигурно, че вуйчо му има желание да носи името му.

Концерт

Освен с хубавата вест, че е омъжил сестра си, Азис се похвали и с новината, че ще има още един концерт в софийската „Арена“. След като разпродаде 14 февруари 2026 г., певецът реши да не оставя разочаровани хилядите си фенове, които не можаха да се доберат до заветните пропуски, и затова се съгласи да извие глас и ден по-рано – на 13 февруари. Билетите за новата дата вече са пуснати в продажба.