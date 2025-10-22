Х ърватски режисьор събира мъжете на примата на Народния театър – Радина Кърджилова, в нова постановка, научи „Телеграф“.

Бившият – Деян Донков, и настоящият – Пламен Димов, ще играят заедно в спектакъла „Господа Глембави“. Репетициите на маса вече започнаха, а впечатление направи, че изгорите на актрисата са седнали на двата противоположни края.

Драма

Пиесата на Мирослав Кърлежа е считана за преломен момент в хърватската драматургия. Тя представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време. „За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър“, сподели режисьорът Ивица Булян при старта на репетициите. Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата на Народния – след проведен кастинг през май режисьорът избра в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Деян Донков е седнал първи отляво, а Пламен Димов е предпоследен отдясно на репетициите на маса с режисьора Ивица Булян.

Злато

Пиесата „Господа Глембаеви“ е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.

Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти, банкери, хора, без морал и скрупули, чиято единствена цел е с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество.

Първата постановка на Господа Глембаеви от 1947 г.

Лео Богдановски