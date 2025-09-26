Щ ерката на холивудската киноикона Мелани Грифит и доведена дъщеря на Антонио Бандерас - Дакота Джонсън, диша във врата на вечно разголената Бианка Ченсори.

Холивудската актриса, скандализирала със сексуалността си в "50 нюанси сиво" се пусна в разголваща рокля на Gucci и отново предизвика земетресение.

Синьото дантелено изкушение не остави никакво съмнение, че отдолу Дакота е чисто гола - без сутиен и без гащи.

Дакота стана известна с „голите си рокли“ през последните месеци, което съвпадна с раздялата ѝ с фронтмена на Coldplay Крис Мартин.

Оттогава тях привлича вниманието на всяко събитие, на което се появява, а нейните крещящи, но не и безвкусни модни стилове, хипнотизират хората по целия свят.

В четвъртък вечерта актрисата се появи на филмовия фестивал в Цюрих, Швейцария, като отново носеше нищо не скриваща рокля.

Прозрачната дантелена рокля в кралско синьо, която оставя малко на въображението, беше звездата на вечерта.

Модното изкушение с подпис от Gucci, която актрисата от филма „50 нюанса сиво“ носеше, е била ушита по поръчка.

Горната част се състоеше от високо деколте и дълги ръкави и беше изцяло от дантела, под която ясно личеше, че актрисата не носи сутиен, а долната част на роклята се спускаше в драматична, обемна дълга пола от многопластов тюл, която наподобяваше истински бални рокли.

Дългогодишната сътрудничка на Дакота, Кейт Йънг, е стилизирала модния вид на актрисата, а с тази красива рокля звездата от „Материалистът“ носеше няколко ефектни бижута от Робърт Койн.

Скъпите бижута се състояха от обеци с диаманти и сапфири, пръстен с диамант, изумруд и танзанит, както и пръстен с диамант и сапфир.

Dakota Johnson continues the naked dress trend while wearing a gorgeous Gucci gown with a sheer bodice during an appearance at the Zurich Film Festival on Thursday.#DakotaJohnson pic.twitter.com/OWjAFbjomg — Poetry. (@2lastvibes) September 25, 2025

*Източник: Glossy.Espreso