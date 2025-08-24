Н аша чалгаджийка се озова в опасна близост със световноизвестен рапър!

Попфолкпевицата Лияна изненада почитателите си с любопитни кадри – издебнала е руската мегазвезда Тимати и го е щракнала тайно.

„Срещата“ им е била в Сен Тропе, където в момента брюнетката си почива, а рапърът е имал участие. „Хубави съседи си имам в хотела. Тимати и приятели“, похвали се Лияна и сподели папарашки кадри на стори в личния си профил в Инстаграм, които предизвикаха вълнение у феновете.

Домати

Любопитство представляват и повечето кадри, които фолкпевицата си публикува. В един от последните тя издаде, че много обича да яде домати. „Обядът ми... Това лято основното, на което наблягам, са доматите... ако прочетете, ще разберете защо...“, сподели изпълнителката и издаде един от триковете си. „Безалкохолно мохито, така се правя, че пия, и казвам наздраве“, споделя с усмивка Лияна. Певицата споделя и друга част от менюто си – морски деликатеси и хайвер.