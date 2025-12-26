Б ългарската роза влезе във висшата парфюмерия.

В основата на един от най-изисканите парфюми на френската къща Brume Orpin "Дара" е българската роза, предаде БГНЕС.

Моделът съчетава медена сладост от захаросана кайсия и слънчевото сияние на испански градински чай. В сърцето обаче изпъква българска роза и египетският жасмин, които разгръщат цветовото величие.

Създателят на "Дара" е Типен Коже Кусо. Нейната работа далеч надхвърля простото композиране на аромат. За нея създаването на парфюм е холистичен процес, щателна оркестрация, която обхваща всичко – от подбора на съставки до дизайна на суровините, които го съставят, включително внимателно обмисляне на всеки детайл от неговата вселена, пише още БГНЕС.