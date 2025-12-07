Теодор Венков - Чикагото влезе в “Игри на волята” с качества като чар и харизма, които искаше да използва като свое оръжие. Миньорът от Стара Загора напусна като най-колоритната личност на сезона, оставяйки след себе си истории за непринуденост, честност и много въпроси. Той завърши на почетното четвърто място и е гост в последния епизод за сезона на подкаста „След Игрите“ с водещ Ваня Запрянова. След месеци на битки, лишения и неочаквани емоционални въртележки, той влиза в студиото без филтър, с желание да изчисти паразитните митове около себе си и да разкаже за истинския човек зад яркия си образ.

Ръководителят на екип от 40 души с екстравагантна прическа и откровен стил споделя, че трудностите на Арената са го променили повече отколкото е очаквал. Макар и да прекара почти цялото си лято в Резиденцията, той успява да свали 8 кг и все още се възстановява. Има белези и охлузвания, но над всичко тегне желанието му да изчисти грешките си и да се върне по-силен в “Sesame Турнири на волята”. Чикагото говори откровено за контракциите, за които мнозина се пошегуваха и стана вайръл веднага след излъчването на епизода. Той разкри, че това е човешка реакция под напрежение и обяснява защо пазеше целия си потенциал за финала. Вярва, че компонентите са били подбрани така, че само Калин би го затруднил истински. Откровен е и за социалната страна на играта: „Социалната игра ме изморяваше много и коалициите са изградени изцяло от слаби играчи“ - думи, които илюстрират колко изтощителни могат да бъдат вътрешните интриги в едно такова предизвикателство.

Чикагото не прикрива и чувството си за вина след случката с баничката - изпаднал е в лека депресия, защото смята, че постъпката му е ощетила племето. В разговора си с водещата Ваня Запрянова колоритният миньор разказва и лични случки - как е срещнал жена си по комшийски, как в семейния му магазин в Стара Загора всяка вечер пускат „Игри на волята“ и защо прякорът „Чикаго“ носи памет за братa на съпругата му.

Той даде и практични съвети за бъдещите участници - настойчивост, подготовка и готовност за всичко. Чикагото признава, че е тренирал пъзели и битки, но Арената „не е това, което се вижда по телевизията“.

В заключение той обещава да работи върху себе си, да изчисти грешките и да се върне за нови битки. Смело твърди, че е готов да предизвика Калин в “Sesame Турнири на волята” и да покаже, че чарът и хуморът му вървят рамо до рамо със сериозни умения.

Кой беше най-трудният момент за Чикагото? Каква е истинската причина да държи толкова много на външния си вид? И колко корекции има по себе си забавният миньор?

Гледайте епизодите на "След Игрите Podcast" в Nova Play, Vbox7 и YouTube.