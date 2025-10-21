С лед близо десет години идея, обмисляне и вътрешна борба актьорът Дарин Ангелов най-накрая сбъдва дълго чакан проект – своя първи моноспектакъл „Аз, която те обича“, с който ще върне и големия Явор Милушев на театрална сцена. Премиерата ще се състои на 4 ноември, а постановката обещава да съчетае лична история, силна емоция и мултимедиен театрален експеримент.

Роли

„Много време ми трябваше, за да се навия, да се самоубедя и да повярвам в себе си, че мога да се изправя срещу такова предизвикателство. Моноспектакълът е може би едно от най-големите изпитания в актьорската професия“, споделя Дарин. Идеята за спектакъла се ражда преди повече от десетилетие, но реализирането ѝ се случва едва сега – благодарение на драматурга Яна Борисова, която създава текста по негови идеи. „Яна ги облече в страхотна драматургия, включвайки и други лица“, казва актьорът. Любопитен е и начинът, по който постановката надскача класическата рамка на моноспектакъла. Вместо актьорът да играе всички роли сам, екипът решава да включи специални мултимедийни участия. „Беше една чудесна възможност да върнем Явор Милушев на сцената и да го видим заедно с Цветана Манева. Те не са били заедно на сцена от 1972-1973 година. Най-голямата ми гордост е именно това – че успяхме да върнем Явор. Цветана все още не се е отказала“, споделя с усмивка Ангелов. Той подчертава и културната мисия на проекта: „Важно е, защото се опитваме да запазим културната памет на нацията“. В постановката участие взимат още Юлиан Вергов, Анна Пападопулу и Даниел Кукушев.

Заглавие

Заглавието на спектакъла е „Аз, която те обича“ – провокативно, както самият актьор го описва. Темата за любовта е в центъра на представлението. „Още когато ми се роди идеята, исках да създам спектакъл за една голяма, изпепеляваща, бурна, луда любов – но невъзможна. Такава, която не можеш да консумираш. С помощта на таланта на Яна Борисова я превърнахме във великолепен текст“. Действието се развива в контекста на война, където героят отказва да воюва – не защото е страхлив, а защото вярва в любовта като единствената сила, която има смисъл. „Аз, която те обича“ е обещание за силно театрално преживяване – интимно, дръзко и истинско. Дарин Ангелов се изправя сам на сцената, но зад него стои цял екип, чиято мисия е да докосне публиката по онзи начин, по който само истинският театър може.

Елизабет Методиева