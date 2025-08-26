Е лтън Джон предизвика нови опасения за здравето си, след като се появи видимо отслабен и с трудност вървеше, докато се наслаждаваше на слънчев ден на своята мега яхта, съобщава RadarOnline.com.

Легендарният певец от години има различни здравословни проблеми, включително операции за смяна на коляно и тазобедрена става, хирургия за рак на простатата и наскоро разкри, че има ограничено зрение на едното око след тежка очна инфекция.

78-годишният Джон и съпругът му Дейвид Фърниш (62) бяха придружени от свои приятели – актьора Арън Тейлър-Джонсън (35) и съпругата му Сам (58) – за следобедна разходка във Франция на неговата луксозна яхта.

Певецът беше облечен небрежно – със светлосиня риза с къс ръкав и яркосини шорти. Фърниш, следващ плътно зад него, беше с отворена зелена риза върху бяла тениска, къси панталони и кафява федора.

С тях бяха и двете дъщери на Тейлър-Джонсън – Уайлда (13) и Роми (12), както и рядко вижданите синове на Джон – Закари (14) и Елайджа (12).

Миналата година певецът разкри, че е загубил зрението на дясното си око след инфекция по време на почивка в Южна Франция. Той призна и че лявото му око „също не е в най-добро състояние“.

В пост в Instagram Джон сподели: „През лятото се боря с тежка очна инфекция, която за съжаление ми остави ограничено зрение на едното око. Оздравявам, но процесът е изключително бавен и ще отнеме време, преди зрението да се възстанови.“

Той добави: „Честно казано, вече не е останало много от мен. Нямам сливици, аденоиди, апендикс, простата, нямам дясно бедро, ляво коляно или дясно коляно.“

В последните години Джон става все по-замислен и емоционален относно бъдещето си: „Това е късният етап на живота ми. Не знам колко време ми остава. Когато стигнеш тази възраст, мислиш повече за живота и смъртта. Просто искам да бъда там, където искам да бъда.“

Певецът категорично заяви, че повече няма да обикаля по турнета: „Пътуванията изтощават много. Свикнал съм, но вече се замисляш за смъртността.“