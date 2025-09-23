А ктрисата Ема Уотсън не изпитва носталгия по „продаването“ на филмите си.

Звездата, добила световна популярност в мантията на Хърмаяни Грейнджър, се оттегли от киноиндустрията, за да следва докторантура в Оксфорд и не съжалява за решението си.

„В някои отношения наистина спечелих от лотарията с актьорството и това, което ми се случи, е толкова необичайно. Но по-важна част от самата работа е промотирането и продажбата на тази творба, на това произведение на изкуството. Балансът между двете може да бъде доста нарушен“, сподели пред изданието Hollywood Authentic тя.

На Уотсън ѝ липсва да играе пред камера, но не харесва други аспекти от филмовата индустрия.

„Ще бъда честна и директна – не ми липсва да продавам неща. Открих, че това е доста изтощаващо за душата. Но много ми липсва да използвам уменията си и много ми липсва изкуството. Просто стигнах до извода, че прекалено малко от работата включваше онова, което всъщност ми носеше удоволствие“, заяви 35-годишната красавица.

Уотсън сподели още, че не й липсва напрежението от работата.

Актрисата призна още, че се е чувствала „като в клетка“ в киноиндустрията.

„Ако трябва да съм честна, не бях много щастлива. Мисля, че се чувствах малко като в клетка. Това, което ми беше наистина трудно, беше, че трябваше да изляза и да продавам нещо, върху което всъщност нямах много контрол. Да застана пред филм и всеки журналист да може да каже: „Как това се съгласува с вашата гледна точка?“ Беше много трудно да бъда лицето и говорителят на неща, в които не участвах активно“, разказа актрисата пред „Файненшъл Таймс“.

