К ралицата на попа Мадона зарадва многобройните си фенове с новината, че готви нов албум.

Той ще излезе на музикалния пазар догодина.

67-годишната певица се завръща в лейбъла Warner Records, свързан с ранните ѝ хитове като „Like a Virgin“ и „Holiday“ от 80-те години.

„Щастлива съм, че се събираме отново и очаквам с нетърпение бъдещето, да правим музика, да правим неочаквани неща и може би да провокираме няколко необходими разговора“, заяви носителка на „Грами“.

Това ще бъде първият ѝ студиен албум от седем години насам.

Проектът ще бъде продуциран от Стюарт Прайс, DJ и автор на песни, с когото тя издаде „Confessions on a Dance Floor“ през 2005 г.

„За нас е чест да посрещнем Мадона обратно в Warner Records. Мадона не е просто артист – тя е образец, нарушител на правилата, културен феномен от най-висша класа“, казаха Том Корсън и Аарон Бей-Шък, съпредседатели на Warner Records.

Източник: БГНЕС