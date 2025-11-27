Т ази неделя “Пееш или лъжеш” посреща талантливия певец Фики Стораро, който е готов да се впусне в неповторимо музикално приключение. Водещият Димитър Рачков ще изправи изпълнителя пред любопитни музикални загадки, в които осем напълно различни участници ще се опитат да го убедят, че имат истински талант.

За да не се изгуби в заплетените истории, Фики ще получи подкрепа от верни съветници. Тази седмица към Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов се присъединяват Кристина Патрашкова и Дарин Ангелов - добре познатите панелисти от “На кафе”, които тази неделя се пренасят в “Пееш или лъжеш”. Двамата ще внесат още повече хумор, настроение и остроумни коментари в опит да помогнат на Фики да отличи талантливите певци от отличните актьори.

“Много се вълнувам. Притеснявам се, но в същото време знам, че имам много силна интуиция и ще бъде трудно да ме излъжат“, споделя Фики в специалната рубрика на Елизабет Методиева за “На кафе“ преди да влезе в играта. Той признава, че ще следи особено внимателно кръга Lip Sync.

Тази неделя на сцената на “Пееш или лъжеш” ще се качат Морския, Испанката, Геоложката и Дентистката, а към тях се присъединят още четири колоритни личности, решени да докажат, че именно те притежават истински глас. Кой от тях ще успее да убеди Фики Стораро, че притежава талант? Ще помогнат ли съветниците в разгадаването на мистериите или ще объркат още повече играта?

Разберете в “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

