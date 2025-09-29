К итаристът Гас Джи и Рони Ромеро ще свирят в София на 12 ноември.

Мястото е клуб Joy Station, а часът - 21:00 ч.

Съиниено е част от съвместно им турне Convergence Tour 2025, съобщават организаторите.

„Горди сме, че тези две световни звезди ще бъдат заедно на сцената на Joy Station и ще изпълнят едни от най-големите рок хитове“, казва Иван Драндийски от Joy Station.

По думите на екипа гръцкият китарен виртуоз Гас Джи, прочут с работата си с Ози Озбърн и като лидер на групата си Firewind, се обединява с един от най-разпознаваемите гласове на международната рок сцена - Рони Ромеро, известен с мощния си вокал и участията си в банди като Rainbow, Michael Schenker Group и Lords of Black.

Източник: БТА