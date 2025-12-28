М аксим Генчев търси духа на Караджата или по-скоро финансиране, за да направи филм за него, докато Теодора Духовникова съзря комсомолски похвати в Народния театър.

Част от лицата на годината са добре познати творчески личности. Без претенция за някаква изчерпателност, „Телеграф“ подбра някои от най-интригуващите размисли за нещата от живота. Едни избраха Коледа за откровения, други така си говорят от години.

Актриса

Духовникова доста притесни почитателите си, като някои направо я попитаха дали не е болна, защото по Коледа нейна публикация в социалните мрежи предизвика определен смут. Теодора Духовникова от 20 години е актриса в Народния театър и е една от звездите на институцията, а и не само там. Прочута е с играта си в сериали, с участието си в проекта „Поетите“ и т.н.

Актрисата написа доста тъжно и замислено: „Никаква равносметка нямам за тази година.❤️ Обикновено около тия дни, преди си спомням, че си позволявах да ви занимавам с глупости, с равносметки за всичките ми премиери и успехи и прочее напълно неинтересуващи никого неща. Толкова глупаво ми изглежда сега това. Ако трябва да изпратя тази година с нещо, то е, че се опитах да се отстоявам. И не ме беше страх. Да кажа на театъра ми, че го обичам, но не съм съгласна с комсомолската му мисъл.“ После добавя: „Да кажа на мъжа ми, че го обичам, но да не ме вкарва в чужди планове (негови планове), просто защото са си негови, не мои. Да кажа на приятелите си - извинявайте, но малко ме тревожите, ще се видим и ще се напием и ще обърна света за вас, но когато имам сили да поема вашата болка. Сега си имам моя. Искам първо да съм честна към моята си. После - към вашата. С цялото си сърце. Но после.“ Духовникова споделя: „По-честна и по-близка с децата ми не съм била никога досега. И знаете ли, изненада, децата са по-умни от нас. Децата уважават личности. Разбират проблеми. Разбират всичко. Само да им го кажеш, да им го покажеш човешки. Животът е красив. Животът е по-прост, отколкото се опитваме да го усложним. Честито Рождество! Честит по-простичък смисъл. Неистово имаме нужда от него. Само това ви желая. Отстоявайте нещата, в които вярвате, в този ден и във всеки ден. И здраве.“

Филм

Максим Генчев пък си призна, че точно преди Коледа вдигнал висока температура, която минала 39 градуса по Целзий. Но жена му го подложила на интензивно лечение с изпитани илачи. Основната мисъл на Генчев през последните месеци е как да събере достатъчно пари, за да направи филма си „Свободата иска Караджата“. „Очаквам дарения за филма! Който е гледал „Гераците“, „Ботев“ и „Левски“ с вяра, че помагат за опазване на родовата памет и вдъхновяват родолюбиви чувства, нека проявят съпричастие към усилията ни!“.

Преди това пред „Телеграф“ Максим Генчев сподели „За „Свободата иска Караджата“: „Много се закучи работата с Караджата. Много ми наскачаха разни. Не са гледали филмите за Левски и Ботев, но говорят за тях. Нали знаете, като излезе име на един човек и край. Но все още се надявам. Преговарям с едни хора. Подарявам им картини, те се трогват и ако стане, ще е прекрасно“. А за множеството си хейтъри добавя: „Поне да са по-интересни, по-разнообразно нещо да измислят. Викат ми, че съм се гаврил – къде съм се гаврил, да ми посочат къде. Не са гледали филмите ми, ама ги критикуват!“.

Генчев разяснява: „Ако събера достатъчно пари, ще снимам, както бе с филмите за Левски и Ботев – снимам пет-шест дена, спирам, чакам един месец, събирам пари и пак снимам. Министерство на културата не спазва закона, който само е избрало. Не финансира филми с национално значение. Държавата се дърпа от тези теми“. След това допълва: „Аз снимам с лични пари, имам 7 филма, продадени нагоре-надолу. Даренията са нищожни. Хората се уплашиха според мен. За Караджата ще действаме с пари от родолюбци, все още има такива. Това не е идеологически филм, а е екшън. Караджата е бил боец, той не е бил идеолог на революцията. Много е скъпо, ще драпам докрай, докато мога“.

Гастрол

Междувременно Максим Генчев разказа и случки с Народния театър от едно време. Той обяснява: „През 1998 г. бях поканен на гастрол в Народния театър, репетирахме в лицемерно разбирателство, но на премиерата излезе истината. Който е гледал „Църква за вълци”, вероятно помни героя ми - селския пощальон Стамат, загубил ръчичката си, защото на екскурзия до София се опитал да погали лъва в софийската зоологическа градина. Публиката се заливаше от смях до сълзи пред трагичната изповед на героя, а един колега ми заби шут отзад над коленете от завист. Публиката млъкна, попарена от „гафа”. Спрях „отхапаната” ръчичка да му разбие жалката анатомия. После колегата търча да се извинява, а като спрях, в коридора бяхме сами, отърча в гримьорната си и се заключи. Това е актьорският морал в този театър.“

Вчера Максим Генчев пусна в профила си във Фейсбук безплатно да се гледа филмът за Васил Левски. Той обяви: „Най-после изрових жълтата фланелка! В синхрон с мислите, чувствата и намеренията ми! Очаквайте на 27.12.2025 г., трагичната дата от 1872 г. в Къкринското ханче, когато Апостола пада в лапите на поробителя, да ви покажа игралния филм „Левски“ безплатно тук“. Речено, сторено.

Максим Генчев си пусна и една снимка от годините, когато е ходил в казармата. А като художник обяви, че е приключил с рисуването на Орфей, две картини на митичния герой и аргонавт праща на голям български музикант в Германия, а новите му художнически търсения ще са на библейска тема за цар Давид.

Бяло

Юрий Ангелов е друга звезда ветеран. Рядко напоследък говори с журналисти. Но пред „Телеграф“ сподели, че през лятото снимал реклама за немскоезичния свят. „Снимах клип за австрийската телевизия. Става въпрос за много сериозна реклама на едни от авиолиниите им. Аз съм целият в бяло, с брада и дълга коса, много приличам на учителя Дънов“. Разказа: „Бях 10 дена в Братислава – синът ми там живее, майка му е словачка. Когато се върнах в София, ми стана и мило, и тъжно, но вече нямам никакво чувство на патриотизъм, като видях София с големите боклуци. Словаците много са дръпнали напред“. И си припомня: „Винаги ме надушват чужденците. Дори една прочута наша сценаристка ми каза: „Юрка, не те взимат за филмите в България, защото ти не приличаш на българин“. Но пък много приличам на чужденец. И затова съм си български патриот“.

Къщата на Юрий Ангелов в странджанското село Кости става манастир – поне такава е идеята, която сам пред себе си е поставил легендарният актьор и сподели с „Телеграф“. Допреди две години той живееше в село Фазаново. Отбеляза: „Продадох къщата там. Имах много коне. Всичките ги откраднаха, утрепаха и изядоха богаташите. Ядат конско, защото това е най-чистото месо и го смесват със свинско. И не се наядоха! Тук вече няма коне, няма овце, няма кози! Селото вече няма местни хора. Преселници направиха големи дувари и големи вили. С тях общуването ми не върви“. А след това допълва какво се е случило след продажбата във Фазаново: „Веднага обаче, буквално на другия ден, си купих имот в последното останало диво място и има овце, кози и коне. Това е село Кости, на границата с Турция. Много мистично място! Съдбата ми даде една стара 150-годишна гръцка къща - над голямата хубава църква, отгоре над нея на високото. Къщата е много хубава, с един декар двор. Даже сега очаквам да се срещна с гърците, които идват редовно и възстановяват параклиса, аз познавам старите заселници на Кости“. А после с плам обясни: „Мястото наистина е много мистично, а къщата ми е на „Църковна“ номер 1. И дори ми дойде на вътрешно ниво къщата ми да се казва вече на света Богородица“. И споменава: „Мистичен център е тук. Имам дори планове да направя нещо като манастир от нея. Това ще е първият съвременен манастир. Отшелници, бягащи от цивилизацията“.

Песен

Иначе най-големият удар на сцена тази година направи Софи Маринова с четири последователни концерта в столичната „Арена“. И билетите за всички бяха продадени. Та се наложи, както сподели звездата с „Телеграф“, да помоли фенове, които си купили пропуски за всяка една от вечерите, да й продадат няколко, за да може да покани на местата някои роднини и близки.

А Мисис Баба Дони Василева сподели с „Телеграф“, че пише роман за живота на Софи Маринова. Тя разказа: „Там ще има неща, които никога не са разказвани, много лични, от най-ранно детство досега. Със Софи се познаваме от над 20 години, тя не беше тази звезда, която е в момента, то и музиката бе съвсем друга. Работим заедно през годините, много песни съм писала за нея. Помагам й, тя на мен също. Имаме едно изключително топло приятелство, което съм описала във втората част на моя роман „Животът, който ми се падна“. Работила съм с много изпълнители, с голяма част от тях станахме близки, но най-близки сме със Софи и Тони Стораро, за тях – винаги и всичко.“ А Софи сподели: „Доничка ми подари първата част на романа си „Животът, който ми се падна“. И ми каза: „Софче, трябва да прочетеш тази част, за да стигнеш до втората, в която пиша и за теб“. После допълни как много се вълнува от това, че след този роман от две части Дони започна да пише и книга за нея. Софи сподели как казала на Дони: „Много хора твърдят, че трябва да напишат книга за мен, ама не – ти трябва! Искам да ми напишеш книгата. Ти знаеш всичко за мен, няма нещо, което да не знаеш.“

Търговци

През лятото Софи Маринова сподели пред „Телеграф“ как БГ търговци искат от нея да плаща двойно с уговорката, че след като е известна, трябва да дава повече от другите клиенти. „Не ми правят отстъпки, даже искат двойно, но добре е, че са малко такива“, каза звездата пред „Телеграф“. Тя обаче хич и не се оплаква. Ясно разяснява пазарния принцип: давам парите, те се въртят и пак идват при мене. А като отиде по хотелите, всички я знаят, че дава големи бакшиши. Особено добре се отнася с камериерките, на които рядко някой от другите гости обръща внимание.

Софи обяснява, че няма значение дали работим с евро или левове, важното е да си влагаме парите в родната икономика. И за пример дава туризма тази година - всички са се юрнали към Гърция, а по нашето Черноморие също има много хубави места. И вместо да си оставяме парите по родните курорти, ги даваме на гърците. Така парите, оставени у нас, ще пълнят и хазната, като си плащаме данъците, обяснява Софи Маринова. По този начин помагаме и на българския туризъм да се развива и да плаща на български работници.

Но не може да си обясни как така уж все се вика, че нямаме пари, пък моловете са пълни и народът масово купува скъпи телефони и кара луксозни коли. И допълва, че еврото в цяла Европа и не само там го ползват за разплащане, като пак повтаря как е най-добре да си влагаме парите у нас, а не в чужбина.

Риба

Севдалина Спасова сподели с „Телеграф“ как тази година й се наложи да влезе по спешност в болница. А причината е натравяне с риба и получена голяма алергия след това. „Толкова много мина през главата ми! Сега съм на строг режим. Точно това, което обичам, ми е забранено да ям, за мен това сега са вредни храни. Развих алергия, а никога преди това не съм имала. Тя не е само обриви, а и прилошаване. През нощта веднъж сестра ми ме закара до Бърза помощ в Пловдив, после викнахме и у дома. Усещането е все едно на кръвното се събират двете граници или пък много бързо пада – такова е чувството. Това с кръвното ми се е случвало и затова го сравнявам с него. Веднъж на концерт в Перник, точно на сцената ми прилоша. Избива студена пот и тогава започва да се нормализира организмът. Добре, че от публиката никой не разбра. Само аз си знам как успях да се справя!“ - признава авторката и изпълнителка на всенародната песен „Сине, сине“.

Тя разказва, че в момента е на много строг режим. „Само с кафето не успявам. От дете пия кафе - тогава беше инка и леблебия, която баба ми сама си правеше и ми даваше и на мен. Казах категорично на лекарката, че поне едно кафенце на ден ще си пия, и тя ми го разреши.“ А лекарката, д-р Константинова, е много добра алерголожка, хвали я певицата. Тя първо категорично й забранила кафе и й връчила списък с повечето от забранените продукти, както и такъв с примерно меню. Кафето изрично го написала с химикал, но после се смилила над Севдалина и й разрешила мъничко. „Само с рибата ще бъде трудно, скоро няма да хапна риба след отравянето, а пържена цаца едва ли ще погледна“, признава звездата.

Георги П. Димитров