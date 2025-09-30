Д епутатът от "Има такъв народ" Тошко Йорданов участва в пътен инцидент на пъпа на София в понеделник, пише "България Днес". Неговият автомобил е бил ударен отзад от кола, движеща се зад него.

За щастие, при сблъсъка няма пострадали хора. Щетите по автомобила на Йорданов са минимални – леко изкривена броня и няколко драскотини.

Полицията е извършила необходимите огледи, а движението в района е нормализирано.

След инцидента депутатът слязъл от колата си видимо ядосан и разменил няколко остри реплики с водача, причинил удара. Свидетели на случката коментират, че не е ясно дали Йорданов е спрял внезапно или шофьорът зад него не е преценил правилно дистанцията.

След първоначалното напрежение, Йорданов провел телефонен разговор, вероятно с адвокат, и впоследствие двамата шофьори попълнили двустранен протокол за щетите.