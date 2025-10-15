Е пископ подаде оставка след разследване, разкрило, че поддържал интимни връзки с множество жени. 51-годишният Сиро Киспе Лопес, епископ на Хули, бе обвинен в афери с до 17 любовници, включително монахиня и адвокатка.

Истината за развратния перуански свещеник лъснала при разследване от страна на Ватикана, започнало след като журналисти разкрития в месно издание. Според него Лопес разменял експлицитни съобщения, снимки и видеа с различни жени. Част от материалите по погрешка били изпратени на домашната му помощничка, която алармирала църковните власти.

Сиро Киспе Лопес
odditycentral.com

По данни на журналистката Паола Угаз, една от жените, ревнувала от друга и изнесла информация за аферите на епископа. „Истинска сапунена опера, но и тревожен пример за злоупотреба с власт“, коментира тя пред The Times.

Макар Лопес да твърди, че е жертва на клеветническа кампания, той подаде оставка пред папа Лъв XIV миналия месец – над 20 години преди обичайната възраст за пенсиониране на епископите.

