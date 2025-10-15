Е пископ подаде оставка след разследване, разкрило, че поддържал интимни връзки с множество жени. 51-годишният Сиро Киспе Лопес, епископ на Хули, бе обвинен в афери с до 17 любовници, включително монахиня и адвокатка.

Истината за развратния перуански свещеник лъснала при разследване от страна на Ватикана, започнало след като журналисти разкрития в месно издание. Според него Лопес разменял експлицитни съобщения, снимки и видеа с различни жени. Част от материалите по погрешка били изпратени на домашната му помощничка, която алармирала църковните власти.

По данни на журналистката Паола Угаз, една от жените, ревнувала от друга и изнесла информация за аферите на епископа. „Истинска сапунена опера, но и тревожен пример за злоупотреба с власт“, коментира тя пред The Times.

Макар Лопес да твърди, че е жертва на клеветническа кампания, той подаде оставка пред папа Лъв XIV миналия месец – над 20 години преди обичайната възраст за пенсиониране на епископите.