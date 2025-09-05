Д обра новина за феновете на хитовия сериал „Белият лотос“.

Вече е ясна локацията, на която ще се разиграе следващото заплетено убийство.

Според изданието Deadline създателят Майк Уайт и компанията НВО са избрали Франция.

Засега не се знае на кой град са хвърлили око, но досега в поредицата хотелите „Белият лотос“ всъщност са от веригата Four Seasons. Такива популярни във Франция са в Париж, на Френската Ривиера и в Алпите.

От НВО не са потвърдили информацията, пише сп. People.