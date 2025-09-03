Р апърката Карди Би бе оправдана по гражданско дело за внушителните 24 милиона долара, в което бе обвинена, че е одрала лицето на жена с нокти.

Миналата седмица в Лос Анджелис се проведе шумно заседание, на което изпълнителката се появи с различни перуки и остро репликираше адвокатите.

Жури в града отхвърли обвиненията на ищцата Емани Елис, която твърдеше, че певицата я нападнала през 2018 г. в Бевърли Хилс, докато е била бременна и на път за медицински преглед.

Елис твърди, че звездата я атакувала с расисти обиди, плюла я и е разранила лицето й с дългия си маникюр. Карди от своя страна заяви, че жената е опитала да я снима с телефон пред кабинета на лекаря.

Адвокатите на Карди Би посочиха, че по онова време тя е била в четвъртия месец от първата си бременност и е полагала големи усилия да я запази в тайна от таблоидите и критиците. Според тях Елис се опитала да я сплаши, като ситуацията ескалирала в бурна словесна разправия, прекратена от персонала на медицинския център.

Журито отхвърли искането за обезщетение.

„Кълна се в Бог, ще го кажа и на смъртното си легло – не съм докосвала тази жена. Не съм я докосвала. С това казано, този път ще бъда мила. Но следващият, който заведе безпочвено дело срещу мен, ще получи насрещен иск и ще си плати. Никога не си мислете, че ще ме съдите, а аз ще се споразумея и ще ви дам пари – това няма да се случи“, отсече рапърката.

Източник: БГНЕС