„Киномания“ представя Фестивал на френския филм с някои от най-новите и обсъждани заглавия от франкофонската кинематография, информират от екипа на фестивала.

Откриващото заглавие тази година е „Цветовете на времето“ (Lа Venue de l'avenir) на Седрик Клапиш – филм, който свързва две епохи – 1895 и 2024 г. Група далечни братовчеди наследяват стара къща в Нормандия и се впускат в пътешествие към миналото, за да открият следите на мистериозната Адел – тяхна прародителка, потънала в света на импресионизма и зората на фотографията. Прожекцията е на 14 ноември в кино „Люмиер“.

„Когато те обичах“ (C’est si bon) на Диан Кюрис е биографична драма, която изследва последните години от бурната връзка между френските кинозвезди Симон Синьоре и Ив Монтан. Прожекцията ще се състои на 23 ноември в „Люмиер“.

Анджелина Джоли блести в главната роля роля във филма „Мода“ (Couture) на Алис Винокур (22 ноември, зала 1 на НДК). Той съчетава лична драма с магията на парижкия стил и разказва за американска документалистка, чийто живот се преобръща след тежка диагноза.

В програмата влиза и световният режисьор Ричард Линклейтър, с филма „Новата вълна“ (Nouvelle Vague) – на 20 ноември в „Люмиер“. Лентата е своеобразно любовно писмо към френското кино и култура. Продукцията пренася в Париж през 1959 г., по време на създаването на легендарния „До последен дъх“ (À bout de souffle) на Жан-Люк Годар, в сърцето на едно поколение, променило историята на седмото изкуство.

„Едит Пиаф: Животът в розово“ (La Vie en Rose, 2007) на Оливие Даан е биографична драма за живота на Едит Пиаф, донесла „Оскар“ на Марион Котияр за най-добра женска роля. Прожекцията е на 30 ноември в „Люмиер“.

В програмата на фестивала са също „13 дни, 13 нощи“, „Да си тръгнеш някой ден“, „Арко“ и „Жан Валжан“.

Припомняме, че , „Киномания“ ще се състои от 13 ноември до 30 ноември в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. Мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“.

Източник: БТА