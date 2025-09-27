С танах Бащата на булката, но направихме сватба насред плажа, в морска обстановка – това заяви пред „Телеграф“ легендарният композитор Любомир Дамянов, който вчера, на 26 септември, навърши 75 години.

„Големият кораб минава“ и „Лудо влюбена жена“ на Силвия Кацарова, „Ти идваше“ и „Ти ме повика“ на Лили Иванова, „След лятото“ на LZ и „Рали“ (известна още като „Със сто километра в час“) на Васил Найденов са само малка част от златните хитове, написани от Любо Дамянов.

Море

Владислав, синът на Любомир Дамянов, поел основна роля в организирането на сватбата на сестра си Яна. Церемонията станала в разгара на лятото в луксозен хотел по Южното Черноморие. Яна се омъжила за австриеца Флориан. Двамата направили също така църковна сватба в Несебър. Любо Дамянов разказа, че за него най-емоционалният момент бил, когато завел дъщерята до олтара. Тя се запознала с австриеца по време следването си на фармация във Виена. Брат й Владислав също завършва висшето си в австрийската столица, но икономика.

А рождения си ден за 75-годишнината Любо Дамянов отбеляза в гръцкия курорт Орфинио, известен на по-предишните българи и с турското си название Тузла. Там композиторът събра семейството.

Песен

Новата песен на Любо Дамянов е балада, която изпълнява Кристина Димитрова. Довечера ще й е премиерата в преработената версия на биографичния филм портрет „Седем дълги мига с Любомир Дамянов“, който БНТ2 ще излъчи. Текстът е на Агент Иван Тенев. В „Седем дълги мига с Любомир Дамянов“ с песни и в интервюта участват група „Трамвай №5“, Васил Найденов, Лили Иванова, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Ники Сотиров и др.

В последно време Любо Дамянов усилено работи с бургаския поет Атанас Димов. Двамата пишат все повече песни за млади и не така популярни групи.

Оригинал

„Големият кораб“ е една от най-емблематичните песни на Любомир Дамянов, има шест различни версии, разказа самият композитор пред „Телеграф“. Оригиналната версия си е на Силвия Кацарова с LZ, а втората е пак нейна, но с „Ку-ку бенд“ и симфоничен оркестър. Група „Петият елемент“ я направиха в типичен евро диско вариант. Група „Хоризонт“ пък я претвори като класическо рок парче. Йова Иванова обаче я превърна в оперна музика. А Маргарита Хранова, Нели Рангелова и Дони отново върнаха на песента класическия естраден блясък

Георги П. Димитров