В “Игри на волята” изненадите не спират - Арената всеки ден предлага нови изпитания, а напрежението между участниците расте с всяка минута. Форматът става все по-безмилостен и още един играч трябваше да напусне битката за оцеляване - този път това беше Калина, която е специален гост в официалния подкаст на предаването “След Игрите”. Ексклузивни коментатори в студиото бяха и Изабел Крамарска и Никола Караолис, между които прехвърчаха непрестанни искри.

Пред водещата Ваня Запрянова Калина, която е състезател по муайтай, признава, че е попаднала в “Игри на волята” напълно случайно, докато се е подготвяла с едни от официалните треньори - Калоян и Гешев. По време на разговора Калина призна, че е разочарована от представянето си - „Не съм показала нищо, за да ме викнат пак - било то за кастинг или All Stars.” Помогнало ли ѝ е участието в “Игри на волята” и как се е променил животът ѝ след блатото?

Ексклузивни гости в новия епизод са едни от най-коментираните участници от “Игри на волята” 6 - Изабел Крамарска и Никола Караолис. Те направиха детайлен разбор на играта в племената, споделиха кои са техните фаворити и разкриха кои са най-секси участниците от новия сезон. Има ли любов след “Игри на волята” и как се е променил животът им след предаването?

Срамно ли е спирането на пъзелите? Кой ще бъде следващият отпаднал участник от “Игри на волята”? И защо Крамарска защити Наталия?