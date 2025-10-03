"Пон Ньоф - Кристо и Жан-Клод“ - това име носи от днес площадът, който води към емблематичния мост в Париж.

Инициативата беше предложена от кмета Ан Идалго и единодушно одобрена от Общинския съвет.

Поводът е 40-годишнината от проекта Опакованият Пон Ньоф, с който двамата артисти преобразиха моста в произведение на изкуството за 14 дни през 1985 г.

През есента на 1985 г. най-старият мост в Париж – Пон Ньоф – се превръща в едно от най-запомнящите се произведения на съвременното изкуство. В продължение на две седмици мостът е „облечен“ в близо 42 000 кв. м златист плат, чийто цвят Кристо сравнява с този на “парижки камък”.

Точно 40 години по-късно, в знак на почит от страна на кметството на Париж, кметът на френската столица Ан Идалго, която също е видяла опакования мост, и общинският съвет на града единодушно гласуват промяната на името на площада, завършен през 1607 г.

Артистите обаче се оказват в окото на перфектната политическа буря.

На помощ идва и бащата на Жан-Клод. А след като министърът на културата провежда разговор с тогавашния президент Митеран, всички възражения изведнъж изчезват, разказва Кристо.

Париж е градът, в който двамата реализират още редица проекти. От блокирането на една от най-тесните улици в града с барели в знак на протест срещу Берлинската стена през 1962 г., до опаковането на Триумфалната арка. Проект, поверен на Владимир Явашев, който Кристо не успява да види завършен.

Днес, кметството на Париж отдава почит на Кристо и Жан-Клод и с изложба, която представя някои от най-големите му произведения и връзката му с града. Разположена на брега на Сена, точно срещу Пон Ньоф.

От същата гледна точка, точно след година, жителите и гостите на града ще видят моста опакован отново. Но този път от артиста JR, който иска да го превърне в гигантска имерсивна пещера през лятото на 2026 г., в пореден знак на почит към годишнината от оригинала на Кристо и Жан-Клод.

А освен годишнината от опаковането на моста, такава имат и от рождението на двамата световни артисти: родени в един ден преди 90 години, на различно място. Срещнали се именно в Париж - градът, който продължава да помни връзката им и да ѝ се възхищава.

*Източници: БТА/БНТ