Д жъстин Бийбър ще направи история на музикалния фестивал Коачела.. Суперзвездата ще бъде хедлайнер на събитието през 2026 г. и според съобщенията е договорил условията си директно с Goldenvoice, като ще получи рекордна заплата от над 10 милиона долара. Това го прави най-високоплатеният изпълнител в историята на събитието.

Източници съобщиха пред Rolling Stone , че това е „революционен ход“ за 31-годишния Бийбър, който следва стъпките на Поуст Малоун, Травис Скот, Green Day и Лейди Гага , като хедлайнер на двуседмичния фестивал в Индио, Калифорния.

Вътрешен човек каза: „Между хедлайнерството на Coachella и успеха на албума Swag е ясно, че това е началото на вълнуваща нова ера за Джъстин - такава, в която той изцяло контролира музикалната си кариера... Това е революционен ход за хедлайнер и е нещо, което той изгради изцяло сам“.

Източници твърдят, че хонорарът на Бийбър надхвърля 5 милиона долара на уикенд, което го поставя доста над предишните му плащания от Coachella. Освен Джъстин, в двете съботи ще участват изпълнители като The Strokes , Addison Rae и Labrinth.

Сабрина Карпентър ще бъде хедлайнер и в двата петъка, като се очаква да се изявят и XX, KATSEYE и Теди Суимс. Всяка неделя на сцената ще се качат Карол Джи, както и други изпълнители като Young Thug, Wet Leg и FKA twigs .