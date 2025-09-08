С узанита отново намери начин да взриви социалните мрежи. Скандалната певица не се спира, реши пак да разпали страстите на последователите си с провокативен кадър, този път по бански край басейн, като акцентът падна върху татуираната ѝ задница.

Младата изпълнителка позира по корем, събирайки слънчеви лъчи и демонстрирайки смелите си татуси, които ясно се открояват на апетитните ѝ форми. Към кадъра тя добави емотикон с чаши шампанско, намеквайки, че почивката ѝ е повече от празнична.

Щерката на Орхан Мурад изглежда далеч от мисълта да спре да провокира и за пореден път доказа, че знае как да държи вниманието върху себе си.