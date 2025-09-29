Н аша топготвачка предизвика истинска еуфория, след като извади на показ бомбите си и още нещо.

Става дума за кулинарната сензация Божана Кацарова, която отново вдигна градусите - този път не в кухнята, а пред камерите на риалити формат в YouTube.

По време на участието си ексцентрикът не спря да провокира и буквално взриви зрителите, след като внезапно вдигна блузата си и показа голите си силиконови бомби.

Малко след това Божана реши да „надгради“ скандала, като се надупи, свали панталоните и остави камерите да уловят всяка подробност.

Откъси от скандалните моменти моментално започнаха да се въртят из социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари - от фенове, които я нарекоха смела и без задръжки, до хейтъри, които определиха поведението ѝ като поредната евтина провокация и простащина.

Форматът, в който участва, печели популярност именно със скандалите на участниците, но звездната готвачка очевидно реши да вдигне летвата максимално високо.